Strijdend Ajax draait Klassieker tegen Feyenoord in laatste kwartier om

Ajax had het in een enerverende Klassieker enorm lastig met Feyenoord. De Rotterdammers gingen met een verdiende voorsprong de rust in, maar de koploper in de eredivisie stelde in het laatste kwartier orde op zaken. Antony was de matchwinner door in de 86e minuut de 3-2 binnen te schieten.

Ajax wilde in eigen huis de bittere nasmaak van de uitschakeling in de Champions League wegspoelen. Afgelopen dinsdag won Benfica met 0-1 en ging ten koste van de Amsterdammers door. De ploeg van trainer Erik ten Hag maakte echter geen verbeten indruk in de openingsfase, want Feyenoord kwam al na acht minuten op voorsprong. In de omschakeling lag het achterin open bij Ajax, waarna Luis Sinisterra raak schoot nadat keeper Andre Onana redding bracht op de eerste inzet van Cyriel Dessers: 0-1.

Het duurde lang totdat de Amsterdammers grip kregen op een fel en makkelijk voetballend Feyenoord. Pas na achttien minuten kreeg Steven Berghuis de eerste kans met een vlammend schot recht in de handen van de keeper. Vervolgens leek Ajax beter in de wedstrijd te komen en in de 24e minuut maakte Sébastien Haller de gelijkmaker. De spits tikte raak uit de rebound van een vlammend schot van Ryan Gravenberch: 1-1. Vier minuten later liep Ajax alweer achter de feiten aan, want achterin werd behoorlijk geklungeld door Steven Berghuis waar Guus Til van profiteerde en raak schoot: 1-2.

Tot aan de rust slaagde Ajax er weinig in om het de Rotterdammer moeilijk te maken. Feyenoord was sterker in de duels en troefde de thuisploeg in veel gevallen voetballend en fysiek af. In de rust kwam Davy Klaassen binnen de lijnen voor Edson Alvarez, maar Feyenoord was ook in de beginfase van de tweede helft de betere ploeg. Pas na een kwartier spelen leek Ajax aan te dringen via de inzet van Jurriën Timber die op de lat belandde. Een kwartier voor tijd kreeg Ajax de uitgelezen kans om op gelijke hoogte te komen via invaller Brian Brobbey. Feyenoord-keeper Marciano mistte een voorzet volledig, maar Brobbey kopte de bal meters naast.

Cadeautje

Ajax drong in het laatste kwartier nadrukkelijk aan en Feyenoord kwam er niet meer uit. De vermoeidheid leek in de benen van de Rotterdammers te zitten. Toch kreeg Ajax de gelijkmaker dankzij een misser van doelman Marciano cadeau. Dusan Tadic legde een vrije trap in de verre bovenhoek nadat de keeper de bal totaal verkeerd inschatte: 2-2.

Het vuur waarmee Feyenoord lange tijd de strijd aanging, vloeide steeds meer uit de ploeg. Daardoor lag het initiatief in de slotfase volledig bij Ajax. De aanhoudende druk leidde ertoe dat Ajax in de 86e minuut op voorsprong kwam. De opgekomen Nico Tagliafico legde de bal panklaar voor Antony die de bal in de korte hoek schoof: 3-2.