Jong en oud speeddaten tegen eenzaamheid: "We hebben een hele andere muziekstijl"

Een vrouw op leeftijd benadrukte dat ze erg gesteld is op jongeren. "Ik denk dat het voor beiden goed is om contact te hebben. Het houdt ons beide fris."

Op tafel lagen kaartjes met ijsbrekers zoals: 'Naar wat voor een muziek luister je?' of 'wat zou je doen met een miljoen euro?' Vooral na de coronatijd waarin veel ouderen alleen waren een eenzaamheid ervaarden was dit een leuke activiteit om naartoe te gaan, vertelden de ouderen.

"Net hadden we het over muziek en dan heb ik een heel andere muziekstijl dan deze meneer", vertelde een jonge vrouw. "Dus dat is heel leuk om te zien. "

Het evenement was georganiseerd door Oma's Soep, dat nu vijf jaar bestaat. Het doel is om eenzame ouderen en vrijwilligers bij elkaar te brengen door bijvoorbeeld samen te koken of het langsbrengen van soep. Mede-oprichter van het bedrijf Max Kranendijk: "Het is heel belangrijk om jongeren en ouderen samen te brengen omdat ze heel veel met elkaar kunnen lachen en ook veel van elkaar kunnen leren."