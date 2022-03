Dodenherdenking op de Dam weer met publiek

Historicus en presentator Hans Goedkoop zal dit jaar de 4 mei-voordracht in de Nieuwe Kerk verzorgen. Burgemeester Halsema houdt vervolgens een toespraak op de Dam.

"Onze vrijheid onlosmakelijk verbonden met de vrijheid van de ander", benadrukt het Comité. "De oorlog in Oekraïne toont hoe kwetsbaar vrijheid is en sterkt het Nationaal Comité in zijn opdracht om oorlogsslachtoffers te herdenken en het belang van vrijheid, democratie en rechtsstaat uit te dragen."

Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag wordt, net als in eerdere jaren, afgesloten met het traditionele concert op de Amstel. Daarnaast zijn er optredens Fresku, Tania Kross, Anita Meyer, Merijn van Haren, Wasim Arslan en Ella van Poucke.