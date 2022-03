Volt wil opnieuw inspraak over windturbines: "Dit was schijnparticipatie"

"Ik denk dat daar opnieuw draagvlak voor gecreëerd moet worden, je moet daarover opnieuw het gesprek aangaan met de Amsterdammer", zegt zij in AT5's Park Politiek. "Het is 1 over 12", volgens Broersen, dus klimaatactie kan volgens haar niet op zich laten wachten. "Maar ik denk ook dat Amsterdam heel duidelijk is geweest in waar die windturbines moeten komen. Dus ja, ze moeten er komen, maar niet bij woonwijken. Want we zien dat daar een enorm probleem ligt omdat er een bepaalde schijnparticipatie is uitgevoerd de afgelopen vier jaar, dat Amsterdammers heel duidelijk hebben laten merken dat ze die windmolens niet te dichtbij willen en dat daar eigenlijk niet naar geluisterd is."

Alleen, bij 17 nieuwe windmolens zullen er onvermijdelijk ook een aantal in de buurt van woonwijken verrijzen. Of Broersen daar nu voor of tegen is, wil zij niet zeggen: "Daar moeten we echt draagvlak voor creëren. Ik kan nu niet zeggen: we gaan dit doen, want er is zelfs ook nog een landelijk onderzoek gaande daarover, hoeveel meter dit van huizen af mag staan. Dus voordat dat onderzoek is afgerond kan je daarover ook nog heel weinig zeggen."



BIJ1 stemde in de vorige raadsperiode voor de extra windmolens en dus zegt nummer 2, Carla Kabamba, dat ze er moeten komen, al zou dat dus ook kunnen zijn in een van de zoekgebieden in Noord of Zuidoost: "We moeten gewoon voorwaarts".



Beide raadsleden begonnen deze week aan een nieuw avontuur door voor vier jaar zitting te nemen in de gemeenteraad. Over die eerste week en een aantal lopende hete hangijzers gaan de nieuwbakken raadsleden in Park Politiek in gesprek.