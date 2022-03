Technisch defect zorgt voor minder metro's op lijnen 50 en 51

De ochtendspits is voor metroreizigers begonnen met vertragingen. Door een technisch defect rijdt het GVB vanochtend met minder metro's op de lijnen 50 en 51.

Op zowel lijn 50 als 51 zijn door een technisch defect respectievelijk twee ritten uitgevallen. Wat de oorzaak is van het technisch defect is niet bekend. Reizigers moeten rekening houden met maximaal 12 minuten vertraging.

Lijn 51 kreeg rond 08.00 uur ook nog te maken met een routewijziging en reed niet naar Centraal Station, maar naar Gaasperplas. Reizigers in de richting van Centraal Station werd geadviseerd om over te stappen op station Zuid of op Van der Madeweg.

DENK-raadslid Süleyman Koyuncu stelt in de eerstvolgende raadscommissie vragen over de metrostoringen.