Vechtsporter Melvin Manhoef rijdt verdachten klem na achtervolging

Kickbokser en MMA-vechter Melvin Manhoef heeft maandagochtend drie mannen klemgereden die volgens hem probeerden in te breken in zijn woning. Manhoef betrapte het drietal zelf en ging achter ze aan toen zij op de vlucht sloegen.

De drie verdachten waren volgens Manhoef afgelopen zaterdag al in de buurt van het huis van de toen afwezige vechtsporter geweest. Op maandagochtend kwam het drietal terug met volgens Manhoef de intentie om in het huis in te breken. Hij herkende de mannen en zette de achtervolging in toen de verdachten probeerde te vluchten.

Achtervolging

De inbrekers gingen er als een haas vandoor en Manhoef ging er gelijk achteraan. Uiteindelijk reed hij met zijn auto de inbrekers klem, de auto van de inbrekers raakte vast in de berm. Waarna Manhoef uitstapte en vervolgens met zijn blote vuist het raam van de auto, waar de verdacht in zaten, stuk sloeg. Hij moest zijn hand daarna laten hechten.

"Ik heb ze uit de auto getrokken en op hun knieën gezet. Ik heb gewacht totdat de politie kwam om hen op te pakken" zegt Manhoef tegen Vechtsportinfo.nl