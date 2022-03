Freek de Jonge en Comité Cancel Qatar willen WK elders: "Het is voetballen op een massagraf"

"Dat heb ik de afgelopen 44 jaar wel met grote regelmaat gezien, de mens wil niet leren", zegt De Jonge in het Olympisch Stadion waar hij vandaag samen met het Comité Cancel Qatar 20.000 handtekeningen overhandigde aan de KNVB. Volgens sporthistoricus Jurryt van de Vooren is het WK in Qatar in negatieve zin uniek: "Noem mij maar een ander evenement waar ook in de aanloop 6.500 mensen zijn omgekomen. Het is echt letterlijk voetbal op een massagraf, op een bloedbad."

Directeur betaald voetbal van de KNVB en oud-voorzitter van Zeeburgia Marianne van Leeuwen trekt zich de problematiek aan: "Eigenlijk zijn we het allemaal eens met elkaar. We willen verbetering in Qatar op onderwerpen als mensenrechten, omstandigheden voor arbeidsmigranten, vrouwen, gelijkheid, vrijheid - daar zijn Freek en ik het over eens."



En juist door daar in november mee te doen, wil de KNVB een verschil maken. "Ik ken eigenlijk geen enkel voorbeeld waar dat is gelukt", reageert historicus Van de Vooren. "Hoeveel is er veranderd in China na de zomerspelen in 2008? Het is geen argument, het is een excuus."