Lil Kleine reageert vanuit Thailand: "Ik ben niet het voorbeeld voor mijn eigen kind geweest"

Lil Kleine zegt in een video op Instagram dat hij niet het goede voorbeeld voor zijn zoontje is geweest. De rapper wordt verdacht van een (poging tot) zware mishandeling van zijn vriendin Jamie Vaes, moeder van het kind. In de video, opgenomen in Thailand waar Lil Kleine professionele hulp zegt te krijgen, betuigt hij spijt: "Ik zie in dat ik een veel te lange tijd op een ongezonde manier heb geleefd."