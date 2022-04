AT5 is jarig: 30 jaar Amsterdams nieuws, humor, verdriet en journalistiek talent

Sommigen hebben er moeite mee, 30 jaar worden. Ben je al oud? Ben je nog jong? AT5 niet: elke dag is nieuw, er is elke dag nieuws, dus we moeten dóór. Toch staan we voor de Amsterdammers de komende tijd stil bij onze verjaardag. Op tv, op de site en op sociale media.

AT5 heeft de stad de afgelopen 30 jaar nooit laten zitten zónder het laatste nieuws, dus dat doen we uiteraard niet. En nieuws is ook maar relatief, merken we bij het samenstellen van onze eerste uitzending uit dat prachtige archief (vanavond om 19.19 uur op tv). Presentator Yvette Forster meldt namelijk in het weerbericht op 1 april 1992 dat het ‘mistig en koud’ wordt, rond de 2 graden. Je kunt het vandaag zo weer uitzenden.

Het archief van AT5 draait de laatste tijd overuren. Er is zoveel historisch, geestig, heftig, herkenbaar en puur Amsterdams beeldmateriaal te vinden, dat we zonder problemen een jaar lang onze site, het tv-kanaal en social media alleen hiermee kunnen vullen. En we denken eerlijk gezegd dat veel Amsterdammers het nog prachtig zouden vinden ook.

Amsterdam en de wereld lijken verder nog heel weinig op die van 1992. Niet alleen omdat bij een oproep om de AT5-tiplijn te bellen toen een man in beeld was die een kwartje gooide in een telefoon met draaischijf aan de muur; we hebben zelfs tegenwoordig geen dagelijkse nieuwsuitzending met presentator meer. Toch was vroeger niet alles zomaar beter. Onze video’s en verhalen uit de stad verspreiden we anno 2022 ook online en op social media. Daarmee bereiken we ongekend veel Amsterdammers, en daar zijn we heel trots op.

We zijn er ook trots op dat we nog steeds dé nieuwszender van Amsterdam zijn. Kweekvijver, serieuze speeltuin en leerschool voor een reeks journalisten en presentatoren die inmiddels in de landelijke media werken; plek voor Amsterdamse humor én Amsterdams verdriet; en vooral dagelijks de leverancier van mooie en belangrijke Amsterdamse verhalen.