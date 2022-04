Stad NL V Jongeren met autisme ontmoeten hun animatiehelden in Boom Chicago

Het is deze week World Autism Acceptance Week en daar wordt speciaal aandacht aan besteed door theaterschool InterActing. Een theaterschool voor jongeren met autisme. In Boom Chicago organiseerden zij, in samenwerking met het Kaboom animatiefestival, een thema-avond genaamd: 'meet the voices'.



Tijdens de thema-avond ontmoetten de animatiefans hun favoriete stemacteurs. De acteurs gaven een show waarin ze live lieten zien hoe het stemacteren werkt. Ook was er een improvisatieronde en mochten de fans het even zelf uitproberen.

Complex Saskia Maas, medeoprichter van InterActing, legt uit waarom animaties zo populair zijn onder jongeren met autisme: "Een animatie is een vast beeld. De jongeren hebben heel veel oog voor detail en kunnen moeilijk onderscheid maken tussen details en hoofdlijnen. Dus een gezicht is gewoon heel complex. En een animatie is daarom eigenlijk heel erg leuk om naar te kijken."

Lex Passchier, de stemacteur van Spongebob Squarepants, was ook aanwezig: "Ik doe al 20 of 21 jaar de stem van een zekere gele spons die onder water woont." Passchier zegt het belangrijk te vinden om erbij te zijn: "Als je deze mensen, met dat waar ze zo van houden, een bijzondere avond kunt geven dan is dat voor ons een kleine moeite."

De fans moesten wel even wennen aan de gezichten van de stemmen. "Ik vond het heel grappig dat je acteurs nu bij gezichten ziet", aldus een van hen.

Awareness day De laatste dag van World Autism Acceptance Week is zondag 3 april. Zaterdag 2 april is het World Autism Awareness Day. Tijdens deze dag wordt er overal ter wereld aandacht gevraagd voor autisme, onder andere door bekende gebouwen en monumenten in een blauw licht te zetten. In Amsterdam doet Boom Chicago mee.