Bouw woontoren voor jongeren in Zuidas van start

In de Zuidas is gestart met de bouw van 216 sociale huurwoningen voor starters. Met woonproject Stepstone van Lieven de Key moeten jongeren een kans krijgen om te wonen in het Kenniskwartier van de Zuidas.

Het gaat om een woontoren van tachtig meter hoog. Het gebouw bestaat straks uit veel glas, omkaderd door prefab betonnen gevels in de kleuren grijs en groen. De woningen zijn maisonnettes en een- en tweekamerwoningen met een grootte van 20 tot 55 vierkante meter.

In het gebouw komt een fietsen- en scooterstalling. Op de begane grond komt een gemeenschappelijke woonkamer, op de eerste verdieping een flexruimte, en op de 23e verdieping komt een dakterras waar ook kan worden gesport. Bewoners kunnen een woning huren voor een sociale huurprijs van 418 tot 752 euro per maand. Ook kunnen ze huurtoeslag aanvragen.

"Zuidas kent iedereen als een kantorenlocatie voor bedrijven en banken, maar inmiddels is het gebied veel meer dan dat: een levendige wijk waarnaast gewerkt, ook gewoond en gerecreëerd wordt. In Zuidas werd nog nooit eerder zo’n groot aantal sociale woningen gebouwd: meer dan tweehonderd. Dit biedt mooie kansen voor jongeren, maar ook voor het behouden van de diversiteit in Amsterdam", aldus waarnemend wethouder Marieke van Doorninck (Zuidas).

De bouw is naar verwachting in 2024 klaar. Eind 2023 worden de woningen aangeboden via WoningNet.