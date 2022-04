Oppositie voorspelt zwaar weer voor nieuw stadsbestuur: "Ze kunnen hun eigen financiële rommel opruimen"

Het ziet er naar uit dat de VVD en de Partij voor de Dieren weer voor vier jaar in de oppositiebankjes belanden. Beide partijen voorzien zware economische tijden voor de stad en vinden dat de nu formerende partijen dat deels aan zichzelf te danken hebben.

"Ik ben extreem bezorgd dat ze aan de verkeerde knoppen gaan draaien", zegt VVD-fractievoorzitter Claire Martens in AT5's Park Politiek. Daarmee doelt ze op bijvoorbeeld de verhoging van de OZB en andere lasten waarmee Amsterdammers met een middeninkomen straks in de problemen kunnen komen. "Iemand die twintig jaar geleden een huis heeft gekocht is niet per definitie rijk", aldus Martens.



Zowel de VVD als de Partij voor de Dieren hadden graag aangesloten bij de PvdA, GroenLinks en D66 die nu gaan verder praten over een nieuw coalitie-akkoord. "Dat deze drie doorgaan, dat begrijp ik wel", zegt Johnas van Lammeren (PvdD), "want ze kunnen hun eigen financiële rommel gaan opruimen, want dat is er wel."

Dat de financiële positie van de stad inderdaad niet florissant is, bleek ook uit de Nota Begrotingsruimte waarmee de partijen de onderhandelingen in gingen. Er zullen "duidelijke en moeilijke keuzes" gemaakt moeten worden, valt daarin te lezen, en de algemene reserves kunnen niet nog meer "grote en incidentele tegenvallers opvangen".



Het vet op de botten is onder andere verdwenen om de klappen van de coronacrisis op te vangen, maar dat is volgens Van Lammeren niet het hele verhaal. Volgens hem holt de financiële positie van Amsterdam al twaalf jaar achteruit: "De pandemie wordt als schuldige aangewezen, die heeft het versterkt, maar het was al aan de gang."



Om geld te besparen zouden de VVD en de PvdD graag zien dat grote, dure projecten als de OBA Next en het nieuwe theater van De Meervaart in de Sloterplas worden teruggedraaid en dat er gekozen wordt voor een sobere invulling van de viering van het 750-jarig bestaan van Amsterdam. Of de PvdA, GroenLinks en D66 er snel uit komen, hangt volgens de oppositieleiders af welke kant de partijen op gaan als het gaat om de woningmarkt.



Maar reden voor optimisme is er met de oplopende inflatie en de oorlog in Oekraïne niet. Martens: "Het zal moeilijk worden. Ik voorspel dat we over twee jaar met een nieuw akkoord moet komen omdat we gewoon niet weten hoe het gaat lopen."



