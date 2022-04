Ramadan weer begonnen: "Eindelijk weer samen vieren"

Voor veel moslims is vandaag de ramadan begonnen en de voorbereidingen voor de eerste iftar, de maaltijd die samen wordt gegeten na zonsondergang, zijn in volle gang. "Vandaag verkoop ik twee keer zoveel baklava als normaal."

Üzeyir Karakis van patisserie Divan is vanmorgen al vroeg begonnen met bakken. "Vandaag is één van de drukste dagen van het jaar," vertelt hij. "Normaal heb ik zo'n vijftig klanten op een dag, vandaag verwacht ik er zo'n 250. Op de eerste dag van de ramadan ben ik altijd extra blij."

Koken voor de buurt

In buurthuis Archipel in Oost werd vandaag druk gekookt om maaltijden te maken voor mensen in de buurt die het nodig hebben. "We doen dit omdat er in de buurt veel armoede is en heel veel mensen wat extra eten heel goed kunnen gebruiken. De ramadan is een tijd van samenzijn en daarom is het extra belangrijk dat iedereen mee kan doen," vertelt Badia El Hassani van de buurtorganisatie Womanspace.

Nu de coronamaatregelen zo goed als verdwenen zijn, mag de ramadan dit jaar voor het eerst in twee jaar weer samen gevierd worden. "Het is heel fijn dat alles weer kan. Je kan weer jezelf zijn, mensen om je heen zien, contact leggen en samen eten. Het is heerlijk, ik kan het gewoon niet omschrijven," vertelt El Hassani.

Ongeveer tien procent van de Amsterdammers doet mee met de ramadan. Het einde van de ramadan wordt gevierd met het Suikerfeest en zal waarschijnlijk plaatsvinden op 1 of 2 mei.