Reizigers verrast door treinstoring: "Opeens was alles gecanceld"

Oorzaak is een storing in het planningsysteem. "Ik wilde eigenlijk naar de wc. Heel nodig", vertelt een reiziger. "Toen was alles gecanceld. Helemaal kut."

Voor internationale reizigers was het probleem het grootst. Een Duitse reiziger had haar man gebeld. "Hij moet drie uur rijden om hier te komen. We zoeken nu een plek waar we op hem kunnen wachten."

"We gaan effectief wachten op vijf uur, terugkomen en wachten op een mirakel", zei een Vlaamse toerist. "En wachten op meer info met wat we moeten doen."

Heel vervelend

De NS zegt uit te zoeken hoe de storing kon ontstaan. "Heel vervelend, het zal echt moeten blijken uit de evaluatie."

Later vanavond zal moeten blijken of het de NS inderdaad lukt om wel treinen te laten rijden vanaf 20.00 uur.