Ramadan leeft op islamitische basisschool Al Wafa: "Het hoogtepunt van het jaar"

Van zonsopgang tot zonsondergang geen eten en drinken. Maar dat is niet alleen waar het om draait. De Ramadan is ook een maand van zelfreflectie en ontwikkeling. Daar besteedt de school extra aandacht aan.

De leerlingen zijn ook erg enthousiast volgens Bel Hadj: "Ze vinden het leuk om samen te komen met familie en hebben nu een reden om later op te blijven. En de tafels staan vol met eten, het is extra feest dus voor de kinderen."

De leerlingen vinden het vasten niet heel zwaar. Ze zoeken meestal afleiding door buiten te spelen, te gaan gamen of door meer kennis op te doen over het geloof. "Afgelopen weekend was het een beetje droog dus was ik meestal buiten tot etenstijd", zegt Ayman. En Safouan heeft ook een manier om daarmee om te gaan. "Voordat ik ga slapen eet ik heel veel in plaats van wakker worden met zonsopkomst", zegt hij.