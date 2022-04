Horecabond: "Ondernemers durven hogere kosten niet door te berekenen uit vrees dat gasten wegblijven"

Horecaondernemers zijn zeer terughoudend met het doorbelasten van de kostenstijgingen omdat ze bang zijn dat de gasten dan wegblijven. Dit laat de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) weten nadat de nieuwste inflatiecijfers bekend zijn gemaakt eerder deze week. "Onzekerheid over de toestand in de wereld, mogelijke effecten op de economie en het consumentenvertrouwen, maakt dat veel ondernemers niet alle stijgingen durven door te belasten"

Met de coronacrisis achter de rug zijn de zorgen voor horecaondernemers nog niet voorbij. Sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken, zijn onder andere de energiekosten, bierprijzen, grondstoffen en producten zoals vis en vlees fors in prijs gestegen. Hogere kosten dus, en dat zorgt voor de nodige zorgen binnen in de horecabranche.

"Onze ondernemers hebben te maken met flinke kostenstijgingen. Ze zouden dit door moeten belasten aan hun gasten, maar je ziet terughoudendheid. Veel ondernemers hebben hun prijzen iets verhoogd, maar niet evenredig met de verhoging van hun kosten. Na een lange periode van beperkingen en lockdowns wordt de komst en waardering van gasten gekoesterd", aldus Eveline Doornhegge, regiomanager Amsterdam van Koninklijke Horeca Nederland.