Raad van State: vergunning voor coffeeshop in Zuidoost was onterecht

De gemeente had geen vergunning mogen verlenen voor de bouw van de coffeeshop Best Friends op de hoek Holterbergweg en de Herikerbergweg in Zuidoost. Dat heeft de Raad van State geconcludeerd na bezwaar van de eigenaren van verschillende panden in de buurt.

Die pandeigenaren waren het niet eens met de komst van de coffeeshop omdat zij vrezen dat het zal leiden tot criminaliteit, geur- en verkeersoverlast en parkeerproblemen.

De rechtbank verklaarde het beroep in maart 2021 voor een deel gegrond, maar liet de verleende omgevingsvergunning in stand. De bezwaarmakers zijn tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gegaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Pilot verplaatsing coffeeshops

Het Cannacenter Best Friends Zuidoost was de eerste 'afhaalcoffeeshop' van de stad, dus waar je alleen je softdrugs kan afhalen. De coffeeshop zat eerst in de Huidenstraat in het centrum, maar is verhuisd naar Zuidoost als deel van de pilot 'verplaatsing coffeeshops'.

Met de pilot wordt onderzocht hoe coffeeshops verspreid kunnen worden over de stad, in plaats van clusters in het centrum. Ook wordt gekeken naar nieuwe concepten en de voorwaarden die nodig zijn om mogelijke overlast van coffeeshops tegen te gaan. Het alleen kunnen afhalen is een van de nieuwe concepten die wordt getest in de pilot.

Tekentafel

Een woordvoerder van burgemeester Halsema laat weten dat de gemeente door de uitspraak van de Raad van State terug moet naar de tekentafel. De vergunning voor de zaak blijft overeind, maar "we moeten beter gaan motiveren waarom het akkoord is dat er op die plek een coffeeshop mag komen en er dus van de bestemmingsplan kan worden afgeweken". De gemeente probeert dat zo snel mogelijk te doen, tot die tijd kan Best Friends open blijven.