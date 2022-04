Stad NL V ROC Amsterdam start eerste plantaardige koksopleiding

Het ROC van Amsterdam start per 1 september met de opleiding Plant Based Cooking, de eerste plantaardige koksopleiding in Nederland. Volgens kok en mede-initiatiefnemer Theo van Rensch leven we in een veranderende wereld. "We moeten gewoon wat minder vlees en vis gaan eten."

Creatief leren omgaan met plantaardige producten. Dat is de basis van de nieuwe koksopleiding Plant Based Cooking. Volgens docent van Rensch leren de leerlingen verschillende, maar ook nieuwe technieken om groenten te bereiden. "We hebben al heel veel mooie restaurants in Amsterdam die plantaardig werken. Die gebruiken nieuwe technieken als het fermenteren, drogen, en roken van groenten."

Volgens Van Rensch ligt de focus bij de huidige koksopleidingen nog te veel op het werken met vlees, kip en vis, dus het werken met dierlijke eiwitten. En dat is niet meer van deze tijd. "Als we zo doorgaan hebben we in 2050 twee planeten nodig om iedereen te kunnen voeden. Je hebt nu vijf gram plantaardige eiwitten nodig om één gram dierlijk eiwit te maken. De regenwouden gooien we plat om de kippen en koeien te voeren. Dan kunnen we planten beter zelf eten denk ik."

Niet hetzelfde als vegetarisch koken Plantaardig koken is volgens Van Rensch niet hetzelfde als vegetarisch of veganistisch koken. "We sluiten de dierlijke eiwitten niet uit." Alleen ligt de focus dus op groenten. "We leren ze om technieken die je op vlees toepast nu op groenten toe te passen."

Quote "Speciale opleiding misschien teveel van het goede" sofia, leerling koksopleiding

Sofia zit in de Sterklas (dat is de hoogste culinaire opleiding in Nederland) en loopt al wat jaartjes rond op het ROC. Zij weet nog niet zo goed wat ze moet denken van de nieuwe plantaardig koksopleiding. "Misschien dat een speciale opleiding een beetje teveel van het goede is. Misschien dat het wel onderdeel van een nieuwe opleiding kan zijn." Nicky - die wordt opgeleid tot gespecialiseerd kok - vindt het wél een goed idee. "Ik denk wel dat de wereld daar steeds meer baat bij heeft. Het gaat steeds verder achteruit, kijk naar de klimaatverandering. Er worden tegenwoordig zoveel chemische dingen toegevoegd om maar een beetje aan voedingsstoffen te komen, terwijl de aarde zoveel te bieden heeft".

De plantaardige koksopleiding begint dus op 1 september. En de eerste klas zit volgens Van Rensch al vol. "We gaan fermenteren, we gaan een moestuin aanleggen, we gaan met gastchefs werken, we gaan projecten doen, dus het wordt een hele leuke opleiding."