Studenten kampen ook met mentale problemen ná corona: "Het voelt soms als een nachtmerrie"

Studenten krijgen weer fysiek college en kunnen als vanouds naar de kroeg, club of vereniging. Corona lijkt voorbij en ze pakken het normale leven weer op. Logisch als daardoor de somberheid onder deze groep afneemt, zou je denken. Toch zijn de gevolgen van de pandemie ook nu nog te merken in de mentale gezondheid van de jongeren. "Er is een verschuiving in het soort klachten."

Gudr Al Ayouby (20) verhuisde van Curacao naar Nederland. Een paar maanden later ging het land in lockdown. Zijn internationale vrienden gingen terug naar hun thuisland. Gudr bleef hier. Het gevolg: een depressie, waar hij een trauma aan heeft overgehouden. "Het de moeilijkste tijd van mijn leven. En dan heb ik het vooral over de eerste lockdown", vertelt Gudr. "Toen was er het slechtst aan toe."

AT5

Quote "We verwachten de depressies later nog, want de klap moet nog komen" teun zwemmer, thrive amsterdam

"Stel je voor dat je achttien bent en net het volwassen leven begint te begrijpen. Ik was alleen in een vreemd land toen er ook nog eens een dodelijke ziekte uitbrak." Gudr vertelt dat hij zich vooral eenzaam voelde. "Ik kreeg paniekaanvallen en ik werd angstig. Daarnaast raakte ik gedissocieerd van de maatschappij. Soms komt dat gevoel van toen weer naar boven. Dat voelt dan als een soort nachtmerrie." Sociale angst Iris Bunte is studentpsycholoog en vertelt dat ze nu een verschuiving ziet in de klachten waarmee cliënten aankloppen. "Omdat alles weer kan, neemt de druk om te presteren en sociaal te doen weer toe. Daarnaast ervaren sommigen somberheid als gevolg van wat er de afgelopen jaren is gebeurd." Tijdens de pandemie kwamen studenten vaak bij Bunte met angstklachten en onzekerheid. "Hoe langer het duurde, hoe meer de eenzaamheid toenam." Ook nu is dat gevoel van eenzaamheid bij veel studenten nog niet weg. "Sommigen hebben de afgelopen twee jaar geen vrienden kunnen maken en beginnen daar nu pas mee. Daarnaast zijn ze sociaal angstig geworden."

Quote "Soms herken ik mezelf niet meer in de spiegel. De stress en de pijn hebben me ouder gemaakt" gudr al ayouby, student

Ook Teun Zwemmer ziet dat studenten moeite hebben met zich terug aanpassen naar het 'normale leven'. Hij houdt zich bezig met studentenwelzijn bij Thrive Amsterdam Mentaal Gezond, onderdeel van de GGD. "Ze zijn zo gewend om tussen vier muren te zitten, maar denken nu: we moeten door, dit is deel van het leven." Thrive zet zich in om mentale problemen bij studenten te voorkomen, maar verwachten dat studenten later nog te maken gaan krijgen met depressies. "De klap moet nog komen", vertelt Zwemmer. "En als het echt niet meer gaat, dan gaan ze hulp zoeken. Maar dan is het eigenlijk te laat door de wachtlijsten en de gefragmenteerde zorg." Onherkenbaar "Soms herken ik mezelf niet eens meer als ik in de spiegel kijk", gaat Gudr verder. "Ik heb het gevoel alsof de stress en de pijn me ouder hebben gemaakt." Gudr heeft inmiddels vrienden gemaakt op zijn studie en is veel gelukkiger dan twee jaar geleden. "Maar het gaat nog wel even duren voordat ik ben hersteld van dit alles, als dat überhaupt ooit lukt. Ik zal in elk geval nooit meer helemaal de oude zijn."