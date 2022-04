Het gaat maar door: huizenprijs in stad weer hard gestegen

Het is bijna geen nieuws meer, maar de huizenprijzen in Amsterdam blijven hard stijgen, blijkt uit cijfers van NVM. Ook is het aantal huizen dat op de woningmarkt komt een stuk lager dan een jaar geleden. In Amsterdam is de gemiddelde huizenprijs in het eerste kwartaal van 2022 gestegen naar 560.000 euro. Dit is 9% hoger dan een jaar eerder in deze regio.