Hoe geef je les over genderdiversiteit? "Een keer een boek waarin twee koningen verliefd worden"

Het COC wil een nieuwe leerlijn ontwikkelen over seksuele en genderdiversiteit op basisscholen, en deed een paar weken terug een oproep aan leerkrachten van groepen 3 tot en met 6 om mee te denken. En dat meedenken wil Maaike Grobben van basisschool De Ster in Zuidoost wel doen. "Omdat ik denk dat het goed is om al met jonge kinderen te bespreken dat iedereen zichzelf mag zijn."

In het klaslokaal van Maaike hangt een grote regenboogvlag. Alles kan hier besproken worden. "Ik val zelf bijvoorbeeld op vrouwen. Dus als kinderen vragen 'juf, heeft u een vriend', dan zeg ik 'nee, en die gaat er ook niet komen'. Daar heb ik gewoon gesprekken over met de kinderen. En zover ik het van de kinderen hoor vinden ze dat gewoon fijn en heel normaal."

Op middelbare scholen en in het hoger onderwijs is het al sinds 2010 één keer per jaar Paarse Vrijdag, een dag waarop scholieren en studenten paars dragen op school om solidariteit te tonen met lhbt+'ers. Sinds 2020 doen ook de basisscholen mee. Het COC wil nu dat er een leerlijn over genderdiversiteit wordt ontwikkelt, zodat het onderwerp op basisscholen meer aan bod komt.

Volgens Maaike hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Zo is ze geen voorstander van kant-en-klare lessen over het onderwerp. "Ik zie het meer als iets dat gewoon verweven wordt in de lessen. In kinderboeken zie je dat nog heel vaak de stereotype beelden worden gebruikt. Altijd een man en een vrouw die verliefd worden, een jongen die een superheld wordt, een meisje een prinses. Die beelden moeten er ook zeker blijven, maar het is goed om ook de andere kant te belichten. Dus ook eens een keer een boek waarin twee koningen op elkaar verliefd worden bijvoorbeeld. Gewoon af en toe benoemen van 'hé dat is er ook', en we gaan weer door met ons leven. Ik denk dat dat de juiste manier is om kinderen hiermee in aanraking te laten komen."

Kritiek Er is ook veel kritiek op het idee van genderonderwijs op de basisschool. Onder meer de SGP, de PVV en JA21 zien het helemaal niet zitten. Volgens fractievoorzitter Annabel Nanninga (JA21) heeft dat helemaal niets met intolerantie te maken. Ze vindt gewoon dat kinderen van zes jaar niet met onderwerpen als seksualiteit en gender lastiggevallen moeten worden. "Want het gaat ten koste van kostbare leertijd voor de gewone kernkwaliteiten (lezen, schrijven. rekenen) die ze op school moeten leren. En het meteen genderficeren en seksualiseren van kinderen - die op die leeftijd in hun fantasie natuurlijk van alles zijn en met iedereen vriendjes zijn - lijkt me ook echt niet gezond." Maar volgens Maaike zijn de kinderen helemaal niet te jong. "Waarom zouden kinderen uit groep drie te jong zijn om te zeggen 'je mag jezelf zijn'. Het gaat dan helemaal nog niet om het uitleggen van welke genders er zijn, welke seksualiteiten. Ik hoor vaak genoeg dat bijvoorbeeld een jongen de kleur roze kiest om mee te kleuren en dat er dan wordt gezegd dat roze voor meisjes is. Maar wie heeft dat bepaald? Wij hebben als maatschappij een norm opgelegd, roze is voor meisjes, maar als die jongen het nou leuk vindt om met een roze potlood te kleuren. Laat hem lekker. Ik hoop dat we over twee jaar meer diversiteiten in de boeken hebben. En dat geldt dan voor relaties, voor genderrollen, maar ook bijvoorbeeld voor huidskleur."