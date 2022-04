Politie vindt explosieven op eigen opslagterrein in Slotervaart

Op het opslagterrein van de politie aan de Johan Huizingalaan in Slotervaart zijn in een auto explosieven gevonden. De politie was samen met de brandweer, ambulance en explosieven opruimingsdienst defensie (EOD) ter plaatse om het explosief te verwijderen. De explosieven zijn inmiddels veiliggesteld.

Op het opslagterrein staan auto's die door de politie in beslag zijn genomen. Om wat voor explosief het gaat is nog niet duidelijk.

Van buiten het terrein was korte tijd te zien dat er een zwarte Seat werd geïnspecteerd. Of dat ook het voertuig is waarin het explosief is gevonden, kan de politie niet bevestigen. Een woordvoerder van de Amsterdamse politie zegt geen uitspraken over een lopend onderzoek te willen doen.

Inmiddels hebben de hulpdiensten het terrein weer verlaten.