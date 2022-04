Stad NL V Snoepwinkels de nieuwe Nutella-shops? "Al 19 winkels in de binnenstad"

Snoepwinkels schieten in de binnenstad als paddenstoelen uit de grond. Er komen niet alleen nieuwe filialen van Jamin bij, maar ook grote buitenlandse ketens als Captain Candy en Kingdom of Sweets vestigen zich in het centrum. De gemeente, wat buurtbewoners en een medewerker van de eerste snoepwinkel op de Nieuwendijk zijn er niet blij mee, toch lijkt de komst van de nieuwe winkels vol zoetigheid niet te stoppen.

Binnen het gebied van de Singel zijn er nu zo’n twaalf snoepwinkels, waarvan vijf in de Kalverstraat en twee op de Nieuwendijk. Els Iping, van bewonerscollectief Stop de Gekte en begin deze eeuw stadsdeelvoorzitter van het centrum, vindt dat veel te veel van het goede: "Ik liep gisteren vanaf de Raadhuisstraat naar de Wallen en ik telde al zes snoepwinkels." Een Amsterdammer is het met Els eens: "Het zijn er echt te veel. Too much."

Quote "De medewerkers spreken geen Nederlands. Als mijn kleinzoon hier snoep wil kopen dan kan dat niet" els iping, bewonerscollectief stop de gekte

De winkels zijn volgens Iping gericht op toeristen: "Alles is in het Engels geadverteerd en de medewerkers spreken geen Nederlands. Als mijn kleinkinderen hier snoep willen kopen dan kan dat niet." Wethouder Egbert de Vries is het niet met haar eens: "Snoepwinkels zijn voor iedereen, ook Amsterdammers kunnen daar komen. Maar er zijn ook toeristen in de stad en die zullen er ook naartoe gaan." Iping snapt niet waarom er niets tegen de winkels wordt gedaan, want sinds oktober 2017 staat Amsterdam in het centrum geen nieuwe winkels meer toe waarvan het aanbod op toeristen is gericht. Mede door deze wet kon de komst van nieuwe souvenir-, ijs- en wafelwinkels worden geweerd. Maas in de wet De gemeente wil gezond eten bevorderen, en de wethouder is persoonlijk dan ook niet blij met de komst van meer snoepwinkels. Toch kan de gemeente er niet zoveel aan doen: "We willen niet meer toeristenwinkels in de stad, maar snoepwinkels vallen daar niet onder. Een snoepwinkel is net zoals een groentezaak of een bakkerij. Je koopt spullen die je thuis later kan opeten. We kunnen dus geen juridisch onderscheid maken tussen zulke winkels."

Ondernemers lijken met de snoepwinkels de maas in de wet uit 2017 te hebben gevonden. Medewerker Horen Yildiz, van The Candy Corner, zag de belangstelling van ondernemers al jaren geleden, toen hij als eerste een snoepwinkel op de Nieuwendijk opende: "Er stonden hier mannen met klokjes naast de deur, te tellen hoeveel klanten we hadden. Dat bleken later medewerkers van de keten Kingdom of Sweets te zijn, die nu dertig meter verderop zit." Limiet per straat Iping hoopt dat de gemeente zal gaan brancheren, wat betekent dat er een limiet komt op het aantal snoepwinkels per straat. Dit moet volgens haar wel snel gebeuren: "De opmars gaat gewoon door. Net als met de wafelwinkels, je moet er in het begin bij zijn. Je moet als gemeente laten zien dat nieuwe snoepwinkels niet gewenst zijn. De gemeente is bang voor juridische consequenties, maar ze moeten gewoon vechten voor verbetering."