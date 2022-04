Konvooi met zeven opgelapte ambulances vertrokken richting Oekraïne

Terwijl de zon opkomt, staat een groep van twintig man klaar om te vertrekken richting Oekraïne. Met zeven opgelapte tweedehands ambulances en drie extra wagens vertrekt het konvooi stipt om 8.00 uur vanuit Driemond (dorp in de gemeente Amsterdam) naar het oosten. De chauffeurs wonen in Nederland, maar veel van hen komen uit Rusland en Oekraïne. "Ik hoop dat we hiermee veel levens redden."

De ambulances, volgeladen met medische hulpmiddelen, worden aan duo's toegewezen. Na een briefing met de laatste informatie over het rijden in konvooi, verspreiden de vrijwilligers zich. "Chauffeurs, gaan jullie allemaal naar jullie wagen?"

"We willen allemaal Oekraïne helpen", vertelt Zmicier Zaleznicenka van de organisatie. Het initiatief is van de groep vrijwilligers 'Zeilen van Vrijheid'. "We hebben de eerste ambulances een maand geleden gekocht op marktplaats en tweedehands in België. Nu hebben we partners en sponsors die ze bij ziekenhuizen of lease-autobedrijven konden kopen."

Dezelfde waarden

Stani Potupchik is zelf Russische en rijdt voorop. "Iedereen die meerijdt deelt dezelfde waarden. Ik heb al eerder gereden en het helpen werkt verslavend. Ik kijk er naar uit om weer te helpen door de ambulance weg te brengen." Een andere chauffeur is ook blij om te helpen: "Ik kom zelf uit Oekraïne, dus ik vind het fijn dat ik mee kan rijden met het konvooi. Ik hoop ook dat we hiermee veel levens gaan redden."