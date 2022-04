Ketser van Andre Onana leidt moeizame avond tegen Sparta in

Op voorhand zou Sparta-thuis een walk-over voor Ajax worden, maar niets was minder waar. In de Johan Cruijff Arena kwamen de Rotterdammers verdiend op voorsprong na een fout van doelman Andre Onana. Na rust liep Ajax dankzij doelpunten van Davy Klaassen en Dusan Tadic over de laagvlieger heen: 2-1.

Opvallend was dat Sparta veruit het gevaarlijkst was in de Arena. De bezoekers zakten ver terug op eigen helft en verdedigden uitstekend. Via Mario Engels losten de Rotterdammers al een waarschuwingsschot en na iets meer dan een half uur kwam Sparta zelfs op voorsprong. Ajax-doelman Andre Onana nam een onnauwkeurige doeltrap, waarna Sparta de bal veroverde en Amsterdammer Joeri de Kamps de bal snoeihard buiten het bereik van de Onana schoot: 0-1.

Opnieuw kwam Ajax op achterstand. Dat overkwam de Amsterdammers de laatste drie wedstrijden (Benfica, Feyenoord en FC Groningen). Richting de rust drong Ajax wel wat aan, maar wist het Sparta niet in verlegenheid te brengen. Een fluitconcert vanaf de tribunes dirigeerde de ploeg vervolgens naar de kleedkamer. Waar het voor rust aan doortastendheid ontbrak, was Ajax dat direct na rust wel. Dusan Tadic bediende Davy Klaassen met een lage teruggetrokken voorzet, waarna de middenvelder in de 49e minuut voor de 1-1 tekende.

Kansen op meer

Ajax had Sparta bij de keel en was vervolgens haastig op zoek naar de voorsprong. In de 62e minuut mocht Dusan Tadic ineens aanleggen voor een strafschop. Adil Auassar maakte hands nadat een vrije trap tegen zijn hand kwam. Tadic wist wel raad met dat buitenkansje en schoot de Amsterdammers naar 2-1. Ajax had nog kansen om verder uit te lopen. Sébastien Haller schoot fraai raak na een splijtende pass van Daley Blind, maar stond buitenspel en Klaassen kopte via Sparta-verdediger Abels nog tegen de paal.

Ajax kan dankzij de overwinning weer rustig met de beentjes omhoog kijken wat concurrent PSV morgen gaat doen. De Amsterdammers hebben nu 72 punten uit 29 wedstrijden. Dat zijn er zeven meer dan de Eindhovenaren, die morgen tegen RKC Waalwijk spelen. Volgende week zondag staan Ajax en PSV in De Kuip tegenover elkaar in de strijd om de KNVB-beker.

Opstelling Ajax: Onana; Timber, Schuurs, Blind, Tagliafico (Taylor/30); Alvarez, Klaassen (Kudus/89), Gravenberch; Berghuis, Haller (Brobbey/80), Tadic