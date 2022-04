Zonen vangen bot bij rechter: Rijksmuseum mag door moeder geschonken schilderij houden

Het Rijksmuseum hoeft een in 2013 geschonken schilderij niet terug te geven aan de schenker of haar zonen. Een destijds 81-jarige vrouw schonk het werk 'Compositie' aan het museum, maar haar kinderen eisten het schilderij terug. Aangevoerd werd dat de vrouw geestelijk niet in orde zou zijn, maar volgens de rechtbank heeft het museum goed gehandeld.

Het schilderij uit 1918 van Bart van der Leck was lange tijd in het bezit van de ouders van de 81-jarige vrouw. Ze kreeg het werk in 1956 van haar ouders als een huwelijksgeschenk. De vrouw besloot in 2013 om het schilderij aan het Rijksmuseum te schenken als eerbetoon aan haar overleden vader.

Toen het schilderij in augustus 2013 door het museum bij de vrouw werd opgehaald, belde ze een aantal dagen later op om te zeggen dat zij met haar zonen ruzie had gekregen over de schenking. Zij vonden dat hun moeder het schilderij niet had mogen afstaan. Uiteindelijk liet het museum een schenkingsakte opstellen die door de vrouw werd ondertekend. Sindsdien werd het werk in het Rijksmuseum tentoongesteld.

"Geestelijke stoornis"

De twee zonen stapten in 2020 alsnog naar de rechter. Zij brachten in dat het schilderij al in 2003 door de vrouw aan hen was gegeven. Ook stelden zij dat de vrouw een geestelijke stoornis had: de vrouw leefde volgens hen in de waan dat zij door de schenking, bij wijze van offer, het leven van haar ernstig zieke kleindochter kon redden.

De rechter oordeelt echter dat het Rijksmuseum te goeder trouw was bij de verkrijging van het schilderij. Dat betekent dat zelfs als de vrouw niet bevoegd was het schilderij aan het Rijksmuseum te schenken of leed aan een geestelijke stoornis, het Rijksmuseum de eigendom van het schilderij door verjaring heeft verkregen.

Er was voor het Rijksmuseum geen reden te twijfelen aan de bevoegdheid van de schenker of aan haar geestesgesteldheid, aldus de rechter. Volgens de rechtbank heeft het museum daar in de gegeven omstandigheden voldoende onderzoek naar gedaan. Het werk mag dus in het museum blijven hangen.