Zweet en tranen op eerste Shit Hot Festival: "Ik moet even zitten om bij te komen"

Afgelopen weekend konden liefhebbers van pepers zich in restaurant Deus Cantina onderdompelen in de wereld van pittig eten. Tijdens het allereerste Shit Hot Festival kwamen koks uit de hele wereld met hun heetste specialiteiten naar Amsterdam.

Op veel plekken in het buitenland heeft de peper al een plekje op de markt veroverd. Ook in Nederland lijkt de liefde voor heet eten steeds groter te worden. Neil Roake, mede-oprichter van het Shit Hot Festival merkt dit ook op: "Steeds meer mensen gaan houden eigen gemaakte sausjes. Dit krijgt ook steeds meer aandacht van Nederlanders." Op het festival werden pepers aangeboden in verschillende gradaties: "Er is van alles, zoals een zoete chili, die scoort ongeveer een één op tien qua pittigheid. Maar er is ook Portugese peper die absoluut een tien uit tien scoort", aldus Roake.

Even bijkomen

Sommige gasten liepen toch al snel iets te hard van stapel: "Ik heb al een heleboel pepers gehad en het is een beetje overweldigend. Ik moest echt even tien minuten gaan zitten om bij te komen. Gelukkig heb ik nu een margarita om mee af te koelen."

Een andere bezoeker wist wel precies wat ze aan het doen was: "Ik vind het fijn dat elk merk een wat minder pittige optie voor de beginner heeft. Ik zie mijzelf meer als een middenmotor. Ik heb immuniteit opgebouwd dus ik kan heel pittig proberen, maar wel in kleine porties."