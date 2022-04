"Stigmatiserende" film De Tatta's over de Bijlmer verhuist naar een fictieve plaats na kritiek

Kritiek na de aankondiging van de nieuwe film De Tatta's heeft distributeur Independent Films doen besluiten om de film niet meer te laten plaatsvinden in de Bijlmer, maar in een fictieve plaats. De film draait om een rijk gezin uit het Gooi dat hun fortuin kwijtraakt en "noodgedwongen" in de Bijlmer moet wonen. "De Bijlmer en haar inwoners verdienen dit niet."

Cabaretier en bewoner van de Bijlmer Soundos el Ahmhadi schreef op Instagram geïrriteerd te zijn over de film. "In de Bijlmer wonen is geen beproeving. En al helemaal geen straf als het “slecht” met je gaat. Gelukkig is er een nieuwe lichting makers die andere verhalen vertellen," schrijft ze.

In de aankondiging van de komedie De Tatta's wordt de film kort samengevat als een rijk gezin uit het Gooi dat alles op orde lijkt te hebben, maar vanwege één risicovolle investering al hun fortuin kwijtraakt. "Noodgedwongen gaan ze in de Bijlmer wonen, waar het gezin zwaar op de proef gesteld wordt en ze allemaal moeten leren integreren."

Amma Asante is oud-Kamerlid en geboren in de Bijlmer. Ze is ook niet te spreken over de film. "De aankondiging zit boordevol met vooroordelen, negativiteit en stigmatisering. De Bijlmer en haar inwoners verdienen dit niet, er gebeuren juist hele goede dingen. Nu wordt het neergezet als een omgeving waar je noodgedwongen moet gaan wonen. Dit soort beelden moeten juist worden tegengesproken. Ik ben er zelf opgegroeid en we hebben heel lang last gehad van een slecht imago. Zo'n film kan weer een paar stappen terug betekenen."

Klaas de Jager van filmdistributeur Independent Films laat weten dat op basis van de kritiek de Bijlmer in de film wordt aangepast naar een fictieve plaats. "We zijn geschrokken van de heftige reacties na de aankondiging", vertelt hij. "We trekken ons de reacties wel echt aan en daarom noemen we het niet meer Het Gooi of de Bijlmer, maar fictieve plaatsen zodat niemand zich gekwetst voelt."