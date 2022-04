Kale en Kokkie gaan op bezoek bij de VAR: "Kijk er nu met een ander idee naar"

Vandaag een extra lange uitzending van Kale en Kokkie. Ze gaan in Zeist op bezoek bij de KNVB, waar scheidsrechter Jeroen Manschot hun alles uitlegt over de VAR. Daarna mogen de twee Ajaxfans zelf uitproberen hoe het is om in het VAR-hok te zitten. "Ik kijk er nu met een ander idee naar", zal Kale na afloop zeggen.

Voordat ze daaraan beginnen, wordt eerst nog even het weekend doorgenomen. Zo bespreken de mannen wie er de komende wedstrijden (niet) onder de lat moet staan. "Ik heb een oproep aan Ten Hag", begint Kale over de vormcrisis van André Onana. "Wissel deze man. Het is niet te geloven, dit kan niet meer. Stoppen ermee. Zet Gorter erin, of van mijn part Stekelenburg."

Wim Jonk

Over Ten Hag gesproken: mocht de trainer naar Manchester United vertrekken, dan weten Kale en Kokkie al wie hem op kan volgen. "Er wordt al gespeculeerd over opvolging. Wim Jonk hoor ik niet, maar hij zou een prima trainer bij Ajax kunnen zijn", zegt Kale. "Hij heeft ooit wat problemen gehad met Bergkamp en Van der Sar, maar dat is wel te overbruggen. Het is een jongen die de organisatie kent en weet hoe Ajax speelt. Wat wil je nog meer?"