'Ajaxtrainer Erik ten Hag naar Manchester United'

Ajaxtrainer Erik ten Hag vertrekt naar Manchester United. De coach zou een akkoord hebben bereikt over een meerjarig dienstverband.

Dat melden het AD en De Telegraaf vanavond.

De geruchten hangen al langer in de lucht, maar nu lijkt Ten Hag toch de uitdaging aan te willen gaan. De 52-jarige coach zou zelfs de komende drie seizoenen en mogelijk nog een vierde seizoen als trainer aan de slag gaan bij Manchester United.

Eerder had bondscoach Louis van Gaal, die daar zelf trainer is geweest, Ten Hag nog afgeraden om naar de club te gaan. Dit omdat Manchester United volgens Van Gaal een commerciële club is, en geen voetbalclub.

De Britse club is niet de enige partij die een aanbod heeft gedaan aan Ten Hag. Ook RB Leipzich aasde op de Nederlandse oefenmeester. Volgens De Telegraaf geeft de Ajaxtrainer na de bekerfinale, die zondag gespeeld wordt, een klap op een miljoenendeal.