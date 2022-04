Oud-stadsecoloog ziet zeearend over stad vliegen: 'Waarschijnlijk op zoek naar leefgebied'

Er vliegt een zeearend over Noord. Dat vertelt oud-stadsecoloog en schrijver Remco Daalder vandaag bij NH Radio. Volgens de Amsterdamse bioloog zoekt de jonge arend naar een plek om zich te nestelen. De kans dat hij die in Amsterdam gaat vinden, lijkt echter klein.

Voor Daalder, die jarenlang stadsecoloog was in Amsterdam, was het de eerste keer dat hij er één boven de stad zag vliegen. "De zeearend broedt op de Oostvaardersplassen", vertelt Daalder aan NH Radio. "Daar heb ik ze wel eens gezien. Maar zo boven Amsterdam: fantastisch joh!"

Volgens Daalder ging het om een jonge zeearend. "Die beesten gaan pas op hun vierde broeden, tot die tijd kijken ze wat voor hun het beste leefgebied is."

Geen stadsroofvogel

Daartoe zal Amsterdam-Noord niet behoren: "Een zeearend kan niet in de stad broeden, maar vlakbij de stad — bij de Polder IJdoorn en Waterland — heb je gebieden waar veel ganzen zitten. Daar zijn zeearenden gek op. Waarschijnlijk ziet die zeearend dus eten genoeg, maar zoekt hij nog een plek waar hij zich eventueel zou kunnen nestelen. Dat is wat lastiger, maar je weet maar nooit."

Zeearenden gaan namelijk niet op gebouwen zitten, vertelt Daalder. "Slechtvalken doen dat wel. Er broedt er nu één op het Rijksmuseum. Volgens mij heeft hij zelfs al jongen, die kun je op een webcam zien. "Slechtvalken zijn echt stadsroofvogels, zeearenden meer moerasroofvogels." Een eventuele oplossing voor de rattenplaag is de Zeearend al helemaal niet. "Die eet hij absoluut niet, ratten zijn veel te klein voor zo'n groot beest."