Into The Great Wide Open organiseert mini-festival in Noord, opbrengst naar Oekraïne

Into The Great Wide Open, het normaal gesproken jaarlijks terugkerende festival op Vlieland, organiseert 8 mei ook een mini-festival in de Tolhuistuin in Noord. Dat maakt de organisatie vandaag bekend. De opbrengst gaat naar noodhulp voor Oekraïne.

Het mini-festival, dat de naam 'It's good to be back' draagt, is volgens de organisatie 'een presentatie van wat er zoal gebeurde op muzikaal en creatief front terwijl de wereld stil leek te staan.' Volgens Into The Great Wide Open kunnen bezoekers 'muziek, poëzie, kunst en kolder voor kinderen' verwachten.

Jeukende handen

Op het festival treden onder meer Amsterdammers Yung Nnelg en Nana Adjoa op. Ook Anne Soldaat, Public Relations en St. Paul staan in de line-up.

"Onze handen begonnen echt te jeuken", vertelt Sarah Famke Oortgijsen van Into The Great Wide Open. "Door corona hebben we in totaal 5 festivals moeten afzeggen. Here Comes The Summer (een festival dat normaal gesproken in mei plaatsvind, red.) kwam ook dit jaar te vroeg. Omdat we toch iets wilden doen, hebben we besloten dit te organiseren."

Opbrengst naar Oekraïne

Het mini-festival begint 's ochtends om 11.30 uur en eindigt 18.00. Tickets kosten vijf euro per stuk. Wie jonger dan 18 is, betaalt 2,50 euro. De volledige opbrengst gaat naar SkateCafe-fonds, dat met meerdere bussen hulpgoederen levert aan grens tussen Polen en Oekraïne en terugkeert met mensen die uit het land gevlucht zijn.