OM eist 4 jaar cel tegen Amsterdammer voor mensenhandel en seksuele uitbuiting

De inmiddels 29-jarige vrouw begon in 2015 zelf als sekswerker te werken. Via een site die seksadvertenties aanbiedt, zou ze in contact zijn gekomen met de Amsterdammer, die haar vertelde dat hij veel klanten voor haar kon regelen. De tweede verdachte, een man uit Alphen aan den Rijn, zou ze niet veel later hebben ontmoet. Hij palmde haar in, terwijl zij gevoelens voor hem ontwikkelde, aldus het OM.

'Leven als een zombie'

De mannen zouden vervolgens een list hebben verzonnen waarin ze de vrouw lieten geloven dat ze een schuld van 10 duizend euro zou hebben. Die zou ze alleen kunnen terugbetalen met sekswerk Vervolgens belandde de vrouw in een periode vol geweld, dreiging, intimidatie en gedwongen abortussen, zegt de openbaar aanklager. Ze zou daarin hard moeten werken en soms extra klanten hebben gekregen, ook als ze dat zelf niet meer wilde.

De vrouw heeft jaren lang in een positie gezeten waarin ze diepongelukkig moet zijn geweest en leefde als een zombie, zei de Officier van Justitie vandaag op zitting. “Mensenhandel wordt ook wel moderne slavernij genoemd. Dat is niet voor niets. Het is een feit waarbij je vrijheid, keuzenruimte en je vermogen om zelf te bepalen wat je doet, zwaar wordt aangetast.”

Aangifte

De vrouw besloot in april vorig jaar aangifte te doen. Volgens de Officier van Justitie worden haar verklaringen ondersteund door verklaringen van getuigen, screenshots en spraakberichten op haar telefoon. Daarentegen vindt het OM de verklaringen van de verdachten volstrekt ongeloofwaardig.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.