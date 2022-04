Inflatie nu ook op de markt te merken: "Ik kom niet meer uit met mijn AOW"

De prijzen rijzen de pan uit sinds de oorlog in Oekraïne. Alles is duurder geworden en dat is te voelen in de portemonnee. Op de markt kun je het best boodschappen doen om een beetje rond te komen, maar ook daar ontkomen de kooplui niet meer aan prsijsstijgingen. En dat voelen de bezoekers: "Ik kom niet meer rond van mijn AOW", aldus een van de bezoekers.