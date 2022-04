Ajax geeft beker in enerverende finale uit handen tegen PSV

Ajax had het moeilijk en werd op veel fronten afgetroefd. Het dacht even op gelijke hoogte te komen via Davy Klaassen, maar Brobbey stond voorafgaand aan het doelpunt in buitenspelpositie waardoor de derde goal van de wedstrijd werd afgekeurd. Kort daarna was Ajax opnieuw dichtbij de gelijkmaker via Dusan Tadic. De aanvoerder nam een voorzet aan en schoot de bal in de 58e minuut diagonaal tegen de paal.

Richting het laatste kwartier voerde trainer Erik ten Hag aanvallende wissels door, want Haller kwam in de ploeg voor Mazraoui en Perr Schuurs verving Lisandro Martínez. De centrale verdediger zag zijn inzet uit een afvallende bal gesmoord worden. Tot meer gevaar leidde het slotoffensief van Ajax echter niet. Mo Ihattaren, die voor het eerst bij de selectie zat, viel vijf minuten voor tijd nog in, maar kon ook geen doorbraak meer forceren. Yorbe Vertessen had het duel namens PSV in het slot kunnen gooien, alleen zijn inzet belandde op de kruising.