Twaalf maanden gevangenisstraf voor steekpartij tijdens huisfeest

Het slachtoffer werd in zijn nek en bil gestoken . Dat gebeurde nadat de dader hem al tegen zijn hoofd had geschopt, had geslagen en hij op de grond lag. Toch houdt het slachtoffer er waarschijnlijk geen blijvend letsel aan over, mede omdat het scherpe keukenmes zijn hals maar 'net' raakte.

De officier van justitie had tien maanden celstraf geëist, maar de straf die de rechtbank oplegde is dus hoger. Dat de steekpartij voor het slachtoffer goed is afgelopen is namelijk een 'gelukkige omstandigheid die niet aan verdachte te danken is'. Ook is het niet het eerste geweldsincident waaraan de 29-jarige man zich schuldig heeft gemaakt. "De rechtbank vindt het belangrijk dat verdachte inziet dat zijn gedrag onacceptabel is en vindt niet dat kan worden volstaan met tien maanden gevangenisstraf. "

Naast de twaalf maanden onvoorwaardelijke celstraf is er ook drie maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd. Die straf zal de man pas uit moeten zetten als hij zich tijdens een proeftijd van twee jaar opnieuw schuldig zou maken aan strafbare feiten. De man zat al in voorarrest, die tijd wordt nog van de onvoorwaardelijke straf afgetrokken.