Sporen in Overijssels politieonderzoek leiden naar Amsterdam en omgeving

Een woning in Overijssel is in augustus van het afgelopen jaar doelwit van een inbraak. Uit het huis worden sieraden, een kluis en bankpassen meegenomen. Sporen in het onderzoek wijzen in de richting van Zwolle, maar ook naar Amsterdam en omgeving. Daarom deze week in Bureau 020 aandacht voor de zaak.

Op beelden die door de politie zijn vrijgegeven, is een man te zien die bij een tankstation in Diemen geld opneemt met een gestolen pas. Hij draagt badslippers en een Nike T-shirt. Te zien is dat hij bij het afrekenen een pincode afleest van zijn telefoon. Het blijkt om een bankpas te gaan die bij de woningoverval in het Overijsselse Nijverdal gestolen is.

De gestolen sieraden

Eerder op de dag wordt er in Zwolle door iemand anders met dezelfde pas geld opgenomen. Ook die man is op bewakingsbeelden vastgelegd. Verder worden er meerdere sieraden meegenomen uit het huis. Dat gaat om enkele kettingen en armbanden die op onderstaande foto's te zien zijn. "Sporen in het onderzoek wijzen in de richting van Zwolle, maar dus ook naar Amsterdam en omgeving", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Het zou kunnen dat de verdachten hier vandaan komen en dat u ze dus herkent. Hetzelfde geldt voor de gestolen sieraden, mogelijk dat die hier te koop zijn aangeboden. Heeft u informatie over deze zaak? Laat het ons dan weten."