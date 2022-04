Misdaad NL V Wisseltruc op beeld: man steelt diamanten ring van bijna 70.000 euro

Een man steelt in november van het afgelopen jaar een peperdure ring uit een juwelier in de P.C. Hooftstraat. De manier waarop hij dat doet is opmerkelijk te noemen. De man past een wisseltruc toe en laat een nepring achter in de winkel. Het moment waarop hij dit doet, staat goed op beelden die deze week te zien zijn in Bureau 020.

Op camerabeelden is te zien dat de man op zondag 31 oktober, een paar dagen voor de diefstal, de winkel in komt gelopen. Hij vertelt een verkoper dat hij op zoek is naar een verlovingsring voor z'n broer. De verkoper laat hem een paar ringen zien, maar de man besluit op dat moment nog geen ring te kopen. Hij zegt binnenkort terug te komen. De verkoper geeft hem een visitekaartje mee met de gegevens van een specifieke diamanten ring en de man verlaat de winkel weer. Onderdeel van zijn plan "Twee dagen later, op 2 november, komt de man weer terug", zegt Margareth Bannor van de politie Amsterdam. "Hij vraagt aan de verkoper of hij dezelfde ringen die hij eerder heeft gezien nogmaals mag komen bekijken. Het is allemaal onderdeel van zijn plan om uiteindelijk de zaak uit te lopen met een peperdure diamanten ring, zonder te betalen."

Op beelden van in de winkel is te zien hoe de man op 2 november in dezelfde kleding als twee dagen eerder naar binnen komt gelopen. Hij gaat aan een tafeltje zitten met een verkoper. Ze bekijken de ringen en dan zegt hij dat hij een van de ringen graag wat beter wil bekijken met een loep. De verkoper draait zich om om de loep te pakken en dan gaat de man over tot actie.

Hij wisselt de diamanten ring ter waarde van bijna 70.000 euro om voor een ring met imitatie-edelsteen. Vermoedelijk heeft hij de nep-ring al in zijn rechterhand. Met een simpele handbeweging, die goed te zien is op de beelden, vervangt hij de ene ring voor de ander. Nadat de man de zogenaamde diamanten ring bekeken heeft met de loep, ziet hij toch af van het kopen van de ring. Hij geeft de imitatiering terug aan de verkoper en steekt de diamanten ring in zijn zak. Vervolgens verlaat hij de zaak weer. Niemand heeft op dat moment door wat de man zojuist gedaan heeft.

Ander prijskaartje Op 4 november, twee dagen later, ontdekken medewerkers van de juwelier dat het prijskaartje bij de ring er net wat anders uitziet dan de prijskaartjes bij de andere ringen. Hoewel de ring echt lijkt, stelt de juwelier een onderzoek in. Dan wordt duidelijk dat er een ring met een nep-diamant in de winkel ligt.



"De manier waarop de imitatie-ring gemaakt is, doet een professionele aanpak vermoeden", zegt Bannor. "De dief was waarschijnlijk goed op de hoogte van de werkwijze en de producten van de juwelier. De juwelier heeft intussen veiligheidsmaatregelen getroffen, zodat dit niet nogmaals op deze manier kan gebeuren. Wij zijn op zoek naar de verdachte. Heeft u informatie? Laat het ons dan weten.