De verhalen vliegen je om de oren in het Zonnehuis: 100 jaar Tuindorp

Het allereerste zogenoemde tuindorp van Amsterdam bestaat honderd jaar en dat wordt gevierd met een expositie over de wijk in Noord. Vanaf vandaag is de tentoonstelling 'Tuindorp Oostzaan 100 jaar' gratis te bekijken.

De verhalen vliegen je om de oren in het Zonnehuis in de oude arbeiderswijk. "Dit was ik op de kermis. Die is er nu niet meer, maar mensen hebben het er nog steeds over." Gerard van Putten wijst zichzelf aan op één van de honderden foto's uit de tentoonstelling. Hij is secretaris bij het Historisch Archief Tuindorp Oostzaan (HATO) en heeft de expositie opgezet. "Tijdens corona had ik veel tijd om het uit te zoeken. Het was een feestje om alles her te beleven."

"De goede en slechte tijden van Tuindorp kun je zien in de expositie", zegt Van Putten. Hij heeft het over de Tweede Wereldoorlog, de watersnoodramp in 1960 en de renovatie in 1994. Ook is het stadse dorp volgens hem aardig veranderd in een eeuw tijd. "Vroeger waren de hekjes laag en praatten mensen met elkaar in de tuin. Nu zijn mensen veel meer op zichzelf. Dat is misschien jammer, maar verandering hoort erbij."

Allerlei clubjes

Vrijwilliger bij HATO, Derk Derksen, kan ook nog veel herinneringen oproepen. Bijvoorbeeld over het spelen in de sneeuw of aardappels kopen bij de groenteboer. Derksen: "Tuindorp was een dorp in een stad. We waren maar weinig verbonden met de stad, omdat we geïsoleerd lagen. In Tuindorp hadden we ook alles."

"We hadden allerlei clubjes, muziekclubjes, voetbalclubjes", vertelt Van Putten verder. "Daarvoor hoefden we niet naar de stad. En mensen uit de binnenstad kwamen ook niet naar ons, omdat ze dan helemaal met de pont moesten. Er waren nog geen tunnels."

De expositie is te zien tot en met 6 mei. De toegang is gratis.