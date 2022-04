Politiek NL V Halsema wil alternatieven voor wietverbod toeristen: "Ik vind de gemeenteraad te stil"

Het lijkt er op dat er onvoldoende steun in de raad is om het omstreden i-criterium in te voeren. De meeste partijen vrezen voor illegale straathandel als buitenlanders geen joints meer in coffeeshops kunnen kopen. De burgemeester vraagt zich af wat de raad dan wel wil.

De drukte in de binnenstad, weer helemaal terug, baart Halsema zorgen. En dan in het bijzonder het gedrag van een bepaalde groep die Amsterdam weer weet te vinden om "te komen zuipen, blowen en zich te misdragen".



"Hooliganism" en "een kritische grens die is bereikt", volgens de burgemeester. Maar de invoering van het i-criterium blijft voor haar in de eerste plaats een maatregel om de softdrugsmarkt weer tot bedaren te brengen.



"Ik ben er niet naïef over en ik wil er ook geen onverantwoorde risico's op nemen, maar ik vind wel dat de raad eens met mij zou moeten gaan meedenken hoe wij ervoor kunnen zorgen dat de cannabismarkt weer meer een lokale markt wordt, en niet een internationale markt. Zodat we ook stappen kunnen zetten naar het echt reguleren van de markt, daarvoor moeten we ervoor zorgen dat hij niet zo groot en geëxplodeerd is als dat-ie nu is", aldus de burgemeester.

Quote "Als men niet aan het i-criterium wil, hoe ontmoedig je dan deze toeristen om naar de binnenstad te komen?" Burgemeester Halsema

En daarvoor komt Halsema samen met politie en justitie uit bij in ieder geval een tijdelijke invoering van het i-critierum. Of dat werkelijk leidt tot een toename van de straathandel valt volgens haar nog te bezien, omdat die markt al "behoorlijk verzadigd is" en omdat het i-criterium ervoor zorgt dat de potentiële klanten niet meer naar Amsterdam zouden komen. Halsema: "Wij zien dat het in de coffeeshops kunnen hangen, voor een bepaald soort toeristen, een belangrijke motivatie is om te komen. Als men niet aan het i-criterium wil, dan is de vraag: hoe ontmoedig je dan deze toeristen om naar de binnenstad te komen?"



Als het 'nee' blijft vanuit de raad hoort Halsema dus graag andere plannen om de criminaliteit te bestrijden en de overlast tegen te gaan: "Wat dat betreft vind ik de raad te stil. Ik vind dat ik dat ook weleens mag zeggen. Kijk, de raad deelt namelijk wel mijn analyse dat er een probleem zit in die binnenstad."



Van een alleingang, zoals eerder bij het preventief fouilleren, lijkt het nu niet te komen: "Ik ga niet dreigen dat ik gebruik ga maken van bevoegdheden. Ik ben dat ook niet van plan. Bij preventief fouilleren heb ik zonder de steun van de meerderheid van de raad die beslissing genomen, maar dat ligt ook anders. Dat is een geïsoleerde maatregel die tijdelijk wordt ingevoerd. Deze maatregel heeft grote economische en maatschappelijke gevolgen - en daarin hoop ik in ieder geval in zijn tijdelijkheid steun te vinden bij de raad."



Bekijk hieronder het hele Gesprek met de Burgemeester:

