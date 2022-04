Hennepkwekende huurder mag in woning Stadgenoot blijven

Een huurder die hennep kweekte voor zelfmedicatie in een sociale huurwoning in Nieuw-West mag niet door Stadgenoot op straat worden gezet. Dat heeft de rechter bepaald.

De politie ontdekte in november 2020 in de slaapkamer van de woning een kweektent met daarin een aantal hennepstruiken. Stadgenoot wilde naar aanleiding daarvan de huurder uit de woning zetten, maar volgens de kantonrechter gaat dat te ver.

De huurder voerde aan dat hij de wietplanten voor eigen gebruik verbouwde omdat hij last heeft van spanningsklachten. Ook bleek niet in het huurcontract te staan dat er een verbod gold op het verbouwen van wiet in de woning. Verder tapte de huurder de stroom voor de plantage niet illegaal af, wat bij veel kwekerijen wel zo is en gevaar oplevert.

Bovendien had Stadgenoot de huurder onvoldoende gewaarschuwd voor de ernstige gevolgen van hennep kweken in de huurwoning. De rechter liet verder meewegen dat in de twintig jaar dat de man de woning huurt, er geen klachten over hem zijn geweest. De huurder is nu een gwaarschuwd man, aldus de rechter. Als hij opnieuw de fout in gaat met het kweken van hennep in zijn woning, ligt voor de hand dat hij wel uit de woning mag worden gezet.