Invaller Brobbey bezorgt Ajax drie belangrijke punten tegen NEC

Het spel van Ajax in Nijmegen was zeer ondermaats. Een gelijkspel leek dan ook lange tijd het hoogst haalbare. Uiteindelijk maakte Brian Brobbey toch de bevrijdende 1-0, waardoor de Amsterdammers wonnen.

In de tegenstoot ontsnapte Jonathan Okita aan de Ajax-verdediging en hij dwong Maarten Stekelenburg tot een redding. Na een halfuur leverde een overtreding van Jordy Bruijn een strafschop voor de Amsterdammers op. Deze werd vervolgens gemist door Dusan Tadic. Tot overmaat van ramp schoot Steven Berghuis hoog over uit een kansrijke positie. Elayis Tavsan schoot naast na een grote kans.

De basis van Ajax was op vier plekken gewijzigd ten opzichte van de verloren bekerfinale. Edson Álvarez begon op de bank na een operatie aan de hand. Sébastien Haller verving Brian Brobbey weer en Nico Tagliafco en Kenneth Taylor vervingen Lisandro Martínez en Noussair Mazraoui. De Amsterdammers werden in de openingsminuten direct gevaarlijk. Na een goede actie van Tagliafico gaf de Argentijn af op Davy Klaassen, hij kopte in de handen van Mattijs Branderhorst.

Nog geen doelpunten in De Goffert, toch had Dušan Tadić de ideale kans om Ajax op voorsprong te zetten... 😳 📺 ESPN #️⃣ #necaja pic.twitter.com/IipGTheW16

Brobbey matchwinner

Het eerste momentje na rust was voor Souffian El Karouani. Zijn stiftje ging wel over Stekelenburg heen, maar naast het doel. Ryan Gravenberch probeerde het hierna van afstand. Branderhorst hield de bal simpel tegen. Tavsan kreeg vervolgens de grootste kans tot dan toe. De aanvaller dribbelde door de gehele defensie van Ajax, maar schoot vervolgens in het zijnet. Ajax leek wakker geschud, want het kreeg vervolgens kansen via Brobbey (kopbal op de paal) en Davy Klaassen (bal van de lijn gehaald).

Het was uiteindelijk invaller Brian Brobbey die een zwak spelend Ajax toch de zege bezorgde. Lang leek een gelijkspel het lot van de Amsterdammers, maar de huurling van RB Leipzig maakte in de 88ste minuut uit de draai 0-1. Dat was voldoende voor de zege.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Timber, Schuurs (Van Gelderen/45), Blind, Tagliafico; Gravenberch (Álvarez/92), Klaassen, Taylor (Kudus/85); Berghuis (Brobbey/46)