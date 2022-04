Verdwaalde toeristen fietsen door de Coentunnel

De politie heeft vanochtend twee fietsers van de A10 in Noord gehaald. Ze fietsten even daarvoor door de Coentunnel.

Een agent liep met hen over de vluchtstrook mee, terwijl er een politieauto achter de twee reed voor de veiligheid. Of de toeristen een boete hebben gehad is niet duidelijk. Dat gebeurt in dit soort situaties niet altijd.