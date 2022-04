Documentaire: in het Amsterdams Leerorkest kan ieder kind een instrument leren spelen

Muziek is voor iedereen. Dat is de visie van het Amsterdams Leerorkest . In deze korte docu laat documentairemaker Maria Smeets zien dat ieder kind een instrument kan leren spelen.

De strijkkwartetjes maken tweejaarlijks deel uit van de opening van de Strijkkwartet Biënalle Amsterdam in het Concertgebouw. Tijdens de studiedagen bij het Amsterdams Leerorkest begeleiden bekende musici de leerlingen naar de biënnale. "Het is een ontzettend leuke tijd voor de leerlingen," vertelt Alice Ferguson van het Leerorkest. "Er worden connecties gemaakt tussen de leerlingen en echte professionals. Zo zie je dat muziek verbindt."

Het Amsterdams Leerorkest probeert echt iets te betekenen voor de leerlingen en hun ouders. "Wij zijn niet alleen muzikaal, maar ook sociaal. We eten bijvoorbeeld samen en we betrekken de ouders van de leerlingen actief", aldus Ferguson. Zo worden er jaarlijks twee concerten georganiseerd en is er ook een koor voor ouders.

Om de kinderen te stimuleren een instrument te gaan spelen is ook de contributie niet hoog. "We vragen een bescheiden jaarlijkse bijdrage en deze is alleen voor de ouders die deze kunnen betalen."

De documentaire is vanavond om 19.15 uur te zien op AT5.