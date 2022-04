Terugkijken: Henny Vrienten vertelt over eigen postzegel én zijn liefde voor de gitaar

Henny Vrienten mocht dan in Brabant geboren zijn, een groot deel van zijn leven woonde hij in Amsterdam. Vandaar dat de zanger en liedjesschrijver, die vandaag op 73-jarige leeftijd overleed, een aantal keer bij AT5 op de buis verscheen. In reportages die we in het AT5-archief vonden, vertelt Vrienten over postzegels én zijn liefde voor de gitaar.