Lintjes voor Gerdi Verbeet, oprichters Samen Sterk Vrouwen West en manager Anne Frank Stichting

Burgemeester Femke Halsema had de eer om de lintjes op te spelden. "Ik geloof dat sommigen van u onder valse voorwendselen hierheen is gelokt, klopt dat?" En inderdaad, de gedecoreerden is de mooiste smoesjes verteld om ze naar het Concertgebouw te krijgen. Gleone Rozendaal werd verteld dat ze moest zingen op een bruiloft, Bart Slokker dacht dat zijn schoondochter een toespraak zou houden over haar vakgebied, en Leo Schenk was tot het allerlaatste moment ervan overtuigd dat een vriend van hem een lintje zou krijgen.

Het ging verder om onder meer Jan Erik Dubbelman, die manager bij de Anne Frank Stichting is. Ook Hedwig Fijen (oprichter en directeur van de kunstbiënnale Manifesta) en oud-wethouder Hans Gerson kregen een lintje.

Nel Jessurun kreeg een lintje vanwege haar inzet om 'gedachtegoed rond transcultureel denken en systemisch denken in Nederland en ver daarbuiten bekendheid te geven'. Vera Steenhart werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar inzet voor het behoud van het Vliegenbos.

De volledige lijst: