Zwaarbewapende politiemensen stappen uit helikopter bij treinstation Weesp

De helikopter landde uiteindelijk, waarna er twee leden van de Dienst Speciale Interventies met geweren in hun handen uitstapten. Dat ging om leden van de zogenoemde Quick Reaction Air. Zij kunnen vanaf Schiphol vliegen naar plekken als andere DSI'ers in de auto niet dichtbij genoeg zijn.

Vanwege de 'dreigende situatie' werd het treinverkeer rond station Weesp stilgezet. Er was een flinke politiemacht op de been en de politiehelikopter cirkelde langere tijd boven het station.

@NS_online Wat is er aan de hand!?? Kan iemand ons dat melden? Ik zit met mijn twee kids in de trein en de deuren kunnen niet open (dat is het enige wat we hoorden) op station Weesp. Het krioelt van de politie om ons heen. En er landt zojuist een heli! pic.twitter.com/Zs7kw3X8ps

Voor reizigers - vooral in een trein die op het station zelf stil stond - betekende dat even angstige momenten, omdat lang onduidelijk was wat er precies aan de hand was. Op het station zelf werden reizigers weggestuurd. "Hier bij station Weesp (is nu ook Amsterdam he) staat het ineens helemaal blauw van de politieauto's, helikopters, motors", liet een omstander weten.