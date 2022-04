Stad NL V Advocaat Elsa van de Loo: "Onrecht is voor mij moeilijk te verdragen"

Iedereen moet evenveel toegang hebben tot het recht, juist ook mensen met een kleine portemonnee. Advocaat Elsa van de Loo heeft een achtergrond in mensenrechten en heeft zich gespecialiseerd in huurrecht en onderwijsrecht. "De mensen die bij mij komen passen niet in de regeltjes."

"Veel mensen denken dat ik elke dag in de rechtbank ben voor mijn werk. Dat is niet zo, de rechtbank is eigenlijk pas de laatste stap," zegt advocaat Elsa van de Loo als we haar ontmoeten voor de rechtbank. Ze probeert zaken juist op te lossen buiten de zitting om. "Meestal lukt dat wel. Het is gewoon goed luisteren naar wat de persoon in kwestie wil, en dan zoeken naar een passende oplossing."

Van de Loo wist op achtjarige leeftijd al dat zij advocaat wilde worden. Het is voor haar altijd moeilijk te verdragen als ze onrecht ziet. Dat onrecht herstellen, vindt ze het mooiste aan haar werk. Volgens Van de Loo is het recht harder aan het worden. Zoals bijvoorbeeld een uithuisplaatsing van een moeder die met haar kinderen op straat komt te staan. "Op het moment dat er als verweer gezegd wordt 'dan had je maar geen kinderen moeten nemen', kan je wel stellen dat het aan het verharden is."

Quote "Je hoort steeds 'de menselijke maat moet terug', maar ik zie mensen die niet in dat systeem passen" Elsa van de loo, advocaat

"Je hoort steeds vanuit de politiek 'de menselijke maat moet terug', maar ik zie mensen die juist niet in dat systeem passen", aldus Van de Loo. Zij ziet dat de regels die vanuit de politiek worden bedacht niet voor iedereen even goed uitpakken. Volgens haar komen de mensen die buiten de regels vallen daardoor vaak in schrijnende situaties terecht. "De mensen die bij mij komen passen niet in de regeltjes." "Het lastigste vind ik om de balans te houden tussen betrokkenheid en een bepaalde distantie vanuit mijn werk. Als je een vriendin moet bellen, moet je een vriendin bellen. Mijn werk is om als advocaat jou het best bij te staan." De frustraties die daar soms bij komen kijken, horen er volgens Elsa bij. "Als je er niets meer bij voelt is dit werk niet voor jou."