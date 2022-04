Straat in Jordaan is tijdens Koningsdag 'openbaar toilet': "Pis stroomt de gang in"

Een 'openbaar toilet': dat is wat een inwoner van de Eerste Passeerdersdwarsstraat zegt te zien als ze tegen het einde van Koningsdag de deur uit loopt. "De pis stroomt zelfs de gang in omdat er tegen de deur aan wordt gezeken."

In de Jordaan, tijdens Koningsdag één van de meest bezochte gebieden in de stad, gebruiken sommige feestgangers deze kleine straatjes om hun blaas te legen, vertelt de vrouw aan AT5.

Niet alleen urine

"Het probleem is er al jaren", zegt de bewoner, die nu 17 jaar in de straat woont, "maar de laatste acht jaar is het een stuk erger geworden." In het straatje zou niet allen geplast, maar ook gepoept en gesnoven worden. Haar buurvrouw heeft het al helemaal slecht getroffen: "Hier stroomt de pis zelfs de gang in omdat er tegen de deur aan wordt gezeken."

Het probleem bij de gemeente aangeven heeft tot nu toe geen zin gehad: "Dat doe ik al jaren, maar ik heb nog nooit reactie gekregen. De politie heeft het zo druk dat je niet van ze kunt verwachten dat ze ingrijpen. Wanneer ik mensen er zelf op aanspreek, reageren ze onverschillig. Ik heb ook wel eens geprobeerd ze met een supersoaker weg te jagen. Eén man gooide gewoon een bierflesje mijn terug."