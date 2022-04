Stad NL V Woningmarkt drooggekookt: "Er zal in Amsterdam altijd een schaarste blijven"

In het eerste kwartaal van dit jaar werden er 42,5 procent minder huizen verkocht dan in het hetzelfde kwartaal vorig jaar. Na overkoken kun je nu spreken van droogkoken.

In het eerste kwartaal van 2022 werden er in Amsterdam 43.923 woningen verkocht, het laagste aantal sinds zes jaar. Jerry Wijnen, voorzitter van Makelaarsvereniging Amsterdam, kan wel verklaren waarom de woningmarkt is drooggekookt: "We hebben allemaal corona gehad en toen kwam Oekraïne, dus er waren heel veel mensen die even geen actie ondernamen"

Schaarste in aanbod was er altijd al, maar door de pandemie en de oorlog werden mensen dus ook huiveriger, wie het nog kan betalen, om een huis te kopen. Resultaat is ook dat woningen die voor heel veel op Funda staan, zoals een rijtjeshuis van 240 vierkante meter in de Rivierenbuurt voor 2 miljoen euro, voorlopig onverkocht blijven. "Een absolute toplocatie in Zuid", leest dure-huizen-expert Erik Rezelman de advertentie voor, "als je je even omdraait, wij noemden deze buurt vroeger Warschau!"

Ondertussen is het niet alleen oorlog, maar is de rente is ook gestegen van 1,5 naar bijna 3 procent. Rezelman: "Het goede is dat mensen door de stijging van de rente minder kunnen lenen en als mensen minder kunnen betalen zullen de huizenprijzen ook gaan dalen." Volgens Wijnen is die prijsdaling wel mogelijk maar is die kans heel klein: "We hebben relatief weinig woningen en Amsterdam zal altijd een stad blijven waar heel veel mensen willen wonen."

Vooruitzicht Volgens Wijnen zien de makelaars dat er nu in de lente wel steeds meer woningen op de markt komen. "We zien juist weer een tendens, een soort inhaal-tendens, op het eerste kwartaal." Dus biedt het huidige moment volgens hem ook kansen, voor wie zich dat kan veroorloven: "Ik verwacht niet dat de vraag naar woningen in Amsterdam ooit gaat afnemen. Ik durf te zeggen dat er in Amsterdam altijd een schaarste blijft."